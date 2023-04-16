الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الكبير أوى 7" الحلقة 24.. الكبير يتنصت على عمته لمعرفة اسم عريسها

أحمد مكي في مسلسل
أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 7

ظهر  الكبير أوي عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، وهو يحاول التنصت على عمته التي تجسد دورها الفنانة سماء إبراهيم، وهي تجلس رفقة زوجته مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، ضمن تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 7.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

ووقف الكبير خارج الغرفة، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 يحاول أن يسمع اسم العريس الذي ستتزوجه عمته، إلا أن العترة نجله الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب عطله، عن سماع اسم العريس الذي يريد معرفته، وهو الأمر الذي أغضبه كثيرًا.

وضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 ، دخل الكبير إلى الغرفة التي توجد فيها عمته وأخبرها أنه سمع كل الكلام إلا أنه لم يعلم اسم العريس وهو الأمر الذي ازعجه كثيرًا.

مهرجان "العو" ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 24.. بورتريه محمد صلاح على حوائط المزاريطة

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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