رفع 100 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وقامت برفع 100 طن مخلفات وتراكمات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينه المنيا أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والاحياء بحى غرب والوحدات المحلية بقري صفط الخمار و تله بنى محمد سلطان بتنفيذ حمله مكبره لأعمال النظافه لتوفير بيئة صحيه وتجنب انتشار الأمراض مشيرا إلي أن الحملات أسفرت عن رفع 100 طن مخلفات وتم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بتكثيف أعمال وحملات النظافة لرفع كفاءة المنظومة وتفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضار لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم وتقوم بنقل المخلفات والقمامة والتراكمات أول بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي مشيرا إلي أنه كلف رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقري بمواصلة هذه الحملات بشكل يومي.

وأشار رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قامت بشن حملة مفاجئة على شارع مصر للتأكيد على التزام أصحاب الوحدات بالشروط التي تم وضعها لاستغلال تلك الوحدات وعدم السماح لأحد بالتعدى على حرم الشارع والاماكن المخصصة لسير المواطنين وكذلك بالتعدى على المسطحات الخضراء والجلوس عليها ،حيث تم رفع الإشغالات التى تسيئ إلى المظهر الجمالي لكورنيش النيل وشارع مصر وتم عمل اللازم قانونا وذلك بمشاركة محمود حسين رئيس حي شمال وايمن حسانين رئيس حي جنوب وبلال طه رئيس حي غرب وحسام الفلاح مدير الكورنيش ومحمود طنطاوى مدير الإشغالات ومحمد قناوى قسم الإنارة وفريق العمل المعاون.

341183913_224119586961048_1987382613183510401_n

341214146_220011067299187_5648987754511103591_n

341475028_183796097835797_3081725298045254345_n (1)