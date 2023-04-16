الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عودة ارتفاع الحرارة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طبيعة الحالة الجوية التي تشهدها البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، اعتبارا من غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل على كافة أنحاء البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التعواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت الأرصاد إلى أنَّ حالة الطقس خلال هذه الفترة، ستكون مائلة للبرودة صباحًا، مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على سيناء وحنوب الصعيد، باردة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة، ومائلة للبرودة على جنوب البلاد.

كما تنشط للرياح على بعض أنحاء البلاد نشطة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية.

أما عن حركة الملاحة، فيكون الوضع مستقرا، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5: 2 متر.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية، في ساعات الصباح الأولى، بحسب بيان هيئة الأرصاد، والتي تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

وفيما يلي بيان بتفاصيل الحالة الجوية خلال ال 72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة الأحد   

القاهرة والوجه البحري العظمى 31- الصغرى 17

السواحل الشمالية العظمى 25- الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 31- الصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 32- الصغرى 16

جنوب الصعيد العظمى 36– الصغرى 20

 

درجات الحرارة الاثنين   

القاهرة والوجه البحري العظمى 31- الصغرى 17

السواحل الشمالية العظمى 30- الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 32- الصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 34- الصغرى 16

جنوب الصعيد العظمى 36– الصغرى 20

 

درجات الحرارة الثلاثاء   

القاهرة والوجه البحري العظمى 32- الصغرى 17

السواحل الشمالية العظمى 30- الصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 33- الصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 35- الصغرى 16

جنوب الصعيد العظمى 36– الصغرى 20

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