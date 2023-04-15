السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. هدرس يحذر جوني من مقابلة حفني الديب

الكبير أوي
الكبير أوي

شعر هدرس صديق جوني شقيق الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي بخوف شديد بمجرد سماع اسم المجرم حفني الديب، الذي يبحث عنه الكبير وبينهما عداوة شديدة منذ سنوات مضت، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل الكبير أوي 7.

 

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

وحذر هدرس الذي يلعب دوره الفنان محمد سلام، خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 ، صديقه جوني قائلًا: "لا يا سي دوني أوعاك تقابل المجرم حفني الديب دا مجرم خطير خلي الكبير هو اللي يقابله، دا خطر جدا يا سي جوني دا أعلى منه مفيش"، ليرد جوني عليه قائلا: "الكبير قال إن بينهم وبين بعض مصانع الحداد، وبعدين انت مالك، انت تعمل اللي بقولك عليه وبس متفتيش، أنا عايز أعلي عليه" .

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. جوني يحاول أن يصبح مجرما خطيرا

الجمهور يتفاعل مع مشهد زواج الكبيرة فحت فى "الكبير أوي 7"

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

مسلسل الكبير اوي 7 الكبير اوي الجزء السابع الكبير اوي الجزء 7 مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 24 مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 مواعيد مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوى 7 رمضان 2023 مسلسل رمضان 2023 حلقة الكبير قوى 22 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقه الرابعة والعشرين مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 حلقه 24 موعد مسلسل الكبير أوى 7 مواعيد مسلسل الكبير أوى 7 رمضان 2023 أحمد مكى watch it مسلسلات المتحدة المتحدة مربوحة شهر الفرحة مسلسل الكبير اوى الجزء السابع

الأكثر قراءة

صاروخ يوم الشمس!

الطب البيطري بالإسماعيلية يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التحصينات

بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابا تواضروس

إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات أثر وقوع حادث انقلاب تروسكل بالبحيرة

اندلاع حريق بعمارة سكنية بالأقصر.. وإصابة 3 أشخاص

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. قبضة الرحايا.. نصر أبوزيد بين سهام الجامعة وأنياب الصحافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس