مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. هدرس يحذر جوني من مقابلة حفني الديب

شعر هدرس صديق جوني شقيق الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي بخوف شديد بمجرد سماع اسم المجرم حفني الديب، الذي يبحث عنه الكبير وبينهما عداوة شديدة منذ سنوات مضت، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل الكبير أوي 7.

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

وحذر هدرس الذي يلعب دوره الفنان محمد سلام، خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 ، صديقه جوني قائلًا: "لا يا سي دوني أوعاك تقابل المجرم حفني الديب دا مجرم خطير خلي الكبير هو اللي يقابله، دا خطر جدا يا سي جوني دا أعلى منه مفيش"، ليرد جوني عليه قائلا: "الكبير قال إن بينهم وبين بعض مصانع الحداد، وبعدين انت مالك، انت تعمل اللي بقولك عليه وبس متفتيش، أنا عايز أعلي عليه" .

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.