جعفر العمدة الحلقة 24.. "شوقي" يطرد "وداد" من منزله: "نمرتك معايا خلصت"

أعربت “وداد” التي تجسد دورها الفنانة جوري بكر من زوجها “شوقي فتح الله” الذي يجسد دوره النجم الأردني منذر رياحنه عن رغبتها من الإنجاب منه وذلك ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 المعروض عبر قناة دي إم سي دراما الفضائية.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

ورد “شوقي فتح الله” على طلب “وداد” خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 ، برد صادم وقال لها: “انتي نمرتك معايا خلصت خلاص أنا كنت عايز أعلم بيكي على عيلة ”العمدة" وعملت كدة"، وقام بطردها من منزله وطلب منها عدم رؤيتها مرة أخرى.

وقامت “وداد” بالذهاب لوالدها الذي يجسد دوره الفنان فتوح أحمد والذي قابلها بحدة شديدة خاصة بعد الذي فعلته في زوجها الأول وزواجها من شوقي فتح الله ورفض أن تجلس معه في منزله إلا إنه وافق في النهاية بعد إلحاحها عليه للجلوس معه عدة أيام فقط لحين البحث عن مكان آخر.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.