مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ24.. "الشافعي": من تعلم القرآن عظمت قيمته

بأبيات شعر للإمام الشافعي ينشدها الفنان خالد النبوي في مطلع أحداث الحلقة 24 من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24

في بداية مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24، اعتاد الفنان خالد النبوي على بدء الحلقات بإنشاد بعض من أبيات الإمام الشافعي، الذي جمعت في ديوان له، وأطلق عليها "ديوان الشافعي"، وحرص "النبوي" منذ بداية المسلسل على بدء الحلقات بإدلاء بعض من أشعار الإمام الشافعي وحكمه المتوارثة والخالدة والتي يتم توارثها وترديدها حتى يومنا هذا؛ وأنشد يقول:

من تعلم القرآن عظمت قيمته.

ومن نظر في الفقه نبل مقداره.

ومن كتب الحديث قويت حجته.

ومن نظر في اللغة رق طبعه.

ومن نظر في الحساب جزل رأيه.

ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBCفي الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.