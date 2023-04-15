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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سره الباتع الحلقة 24.. أيمن الشيوي يشن هجوما على "شطانوف"

سره الباتع
سره الباتع

ينتظر المواطنون بدء الحلقه الـ 25 من مسلسل سره الباتع، والتي تدور أحداثه حول ثورة 25 من يناير وما تلاها من أحداث دامية، وقعت بسبب تنفيذ العديد من الجماعات الإرهابية والتكفيرية المسلحة، عدد من العمليات الإرهابية في سيناء.

 

ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 24

نفذ نابليون بونابرت، الذي يجسد دوره الفنان أيمن الشيوي هجوما كبيرا على قرية شطانوف، وحرق المنازل وقتل العديد من المواطنين وشردهم، عقابا على قتل القائد الفرنسي بيلو،الأمر الذي أرهق حامد والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني، وقرر تنفيذ خطوة انتقامية من الفرنسيين، ومعه شباب القرية الذين يقررون رد ما فعله الفرنسيين .

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 24

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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