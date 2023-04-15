السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

يحكي سيرة الإمام الشافعي.. موعد عرض الحلقة الـ24 من مسلسل "رسالة الإمام"

الإمام الشافعى
الإمام الشافعى

ينتظر المتابعون أحداثا جديدة في سيرة ومسيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وذلك في المسلسل الرمضاني “رسالة الإمام” الذي يقدمه الفنان خالد النبوي. 

وحظى المسلسل بردود فعل إيجابية خلال الحلقات التي تمت إذاعتها خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك.

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24

 

وتشهد الحلقة الـ24، من مسلسل رسالة الإمام، الكثير من الأحداث المثيرة في رحلة الإمام الشافعي إلى مصر، لا سيما بعد حدوث خلاف بين الإمام الشافعى وبعض المتشددين من رجال الدين، وكذلك استعداد الجروى والسرى للهجوم على الفسطاط وتنصيب السرى والياً على مصر . 

ويعد الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، وقضى آخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24

 

وتلقى أحداث المسلسل تداول عبر كبير صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmcفي تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

 

 قصة مسلسل الإمام الشافعي

 

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى العادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

 

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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