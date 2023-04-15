مدير شباب بني عبيد يشهد نهائي ختام الدورة الرمضانية

شهد محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد نهائى كرة القدم لختام الدورة الرياضية الرمضانيه التى نظمها مركز شباب أبو المعاطي الباز التابع لإدارة شباب بني عبيد اليوم بملعب مركز شباب أبو المعاطي الباز الخماسي المنجل.

وزع محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد الكؤوس والميداليات علي الفرق الفائزة، بحضور النائب أشرف الشبراوي ابو العلا عضو مجلس النواب، و عبد الفتاح سلامة رئيس قسم الرياضه بالإدارة، و عماد صبري المدير التنفيذي لمركز الشباب، والكابتن عاشور شحته مشرف مركز الشباب، و خيري محمد محمود رئيس مجلس الإدارة وجميع الاعضاء، وعدد كبير من الاهالي ومشجعي كره القدم.

شملت الدورة الرياضية الرمضانية التى نظمها مركز شباب أبو المعاطي الباز خلال إجازة شهر رمضان المبارك منافسات لمرحلتين فى كرة القدم بين النشء من عمر 12 عام إلى عمر 14 عام والشباب من عمر 16 عام وحتى عمر 20 عام، على مدار شهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد رمضان مدير عام الرياضة بالمديرية، و محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد.

كما فاز نادي الناصرية الرياضي بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية بقيادة الكابتن "عبد الرحمن إبراهيم" المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول في الترتيب العام للأندية ببطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة، والمركز الثاني في الترتيب العام للأندية تحت 15 سنة، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام بمركز شباب الوايلي بالقاهرة.

وجاء الفائزون بالمراكز الأولى في كافة الأوزان تحت 15 سنة زياد حامد محمد و أسامة السيد سعد لاعبا نادى الناصرية الرياضى بالدقهلية من الدقهلية وعبد الرحمن شريف محمد وبدر خالد محمد و إسلام محمود عبد السميع لاعبى نادي السكة الحديد بالقاهره وأحمد خلف عزت ومحمد السعيد رجب لاعبا نادي 23 يوليو بالغربية ومحمود محمد أحمد لاعب مركز شباب النصر بسوهاج ومحمد ممدوح عبد الرحمن وعبد الرحمن عبد الله محسب لاعبا شلبي جيم بالإسكندرية .

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