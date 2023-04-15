إستعدادًا للعيد.. زحام في أسواق محافظة الغربية لشراء المكسرات والشيكولاتة

تشهد الأسواق دخل محافظة الغربية، زحام كبير وسط حالة من النشاط وخصوصًا في فترة ما بعد الإفطار، وتشهد مختلف محلات الحلويات والأسواق التجارية في الأيام الأخيرة من شهر الصيام، إقبالًا كبيرًا من قبل المستهلكين، مع قرب حلول أيام عيد الفطر، ويقبل مواطنو الغربية، على شراء مختلف أنواع الحلويات التي تعد أحد مظاهر العيد المعتادة سنويًا في أغلب البيوت، ويزداد الإقبال على محال الحلوى والمكسرات التي استعدت مسبقًا لاستقبالهم، وذلك من خلال توفير مختلف أنواع المكسرات والحلويات التي تملأ المجالس والمنازل وتزينها في العيد، ومنها الكحك والبسكويت والبيتى فور والحلويات الشرقية والشوكولاتة والمكسرات بأنواعها.

وقال أحمد البشلاوي، أحد تجار الشيكولاته والحلوي والمكسرات، شهدت حلوى العيد في الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا في الشكل والمضمون ولم تعد مكوناتها مقصورة علي الحلوى المصنوعة من السكر والسمسم وأصبحت مكوناتها وأشكالها كثيرة ومتنوعة، حيث أضيف إلى حلوى العيد أنواع من الشوكولاتة الفاخرة التي لم تكن تقدم من قبل إلا في المناسبات الأخرى، وأصبحت تلك الشوكولاتة واحدة من بين أهم ما تقدمه العائلات للضيوف والزائرين في خلال أيام العيد، هذا بالإضافة إلى المكسرات الفاخرة التي تعد من بين مكونات حلويات العيد حيث يحرص كثير من الناس على شراء المكسرات الفاخرة بأنواعها المختلفة في الأعياد لتقديمها للضيوف والتحلية بعد شهر رمضان المبارك لذلك فقد أصبحت تلك المكسرات من بين الأنواع التي يزداد الطلب على شرائها في فترة الأعياد كما يشترونها في شهر رمضان أيضًا.

موضحًا أن أسعار الشوكولاته تبدأ من 80 جنيه للكيلو حتى 500 جنيه و أكثر حسب نوع الشوكولاته، لافتًا إلى أن يوجد أنواع أخرى من حلويات العيد تبدأ من 45 جنيه للكيلو، وأسعار المكسرات تبدأ من 150 جنيه، وأسعار الترمس يتراوح ما بين 18 جنيه حتي 30 جنيه ، سعر الحمص 35 جنيه، سعر الحلبه 25 جنية.

فيما أوضح أحمد فاروق، أحد تجار الغربية، أن هناك إقبالًا كثيفًا بالفعل على شراء الحلوى من قبل المواطنين من مختلف الفئات، موضحًا أن الحلويات والمكسرات أصبحت من الأشياء المرتبطة بالعيد ارتباطا وثيقا وقد يتزايد الإقبال على شرائها هذه الأيام والتي تزداد فيها حركة البيع والشراء وفترة ما قبل العيد مباشرة وهي الفترة التي يحب الناس تجهيز احتياجاتهم ولوازم العيد في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك ويزداد ليلة وقفة عيد الفطر، وفيما يخص الأسعار هذا العام فأكد أن الأسعار قد إرتفعت عن العام الماضي وأصبها تغييرًا كبيرًا، موضحًا أن هناك نوعين من الزبائن فهناك زبائن يفضلون شراء حلوياتهم ومكسراتهم قبل عيد الفطر المبارك بوقت كاف، وهناك نوع آخر من الزبائن يفضلون شراء حاجياتهم قبل العيد في اللحظات الأخيرة لضمان شرائها طازجة وبالأخص المكسرات.

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