واتكنس يواصل تألقه ويقود فيلا لاكتساح نيوكاسل بثلاثية فى البريميرليج

اكتسح أستون فيلا نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ظهر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد فيلا إلى 50 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الثالث.

وواصل فيلا سلسلة انتصاراته الأخيرة مع المدرب أوناي إيمري، حيث تمكن من الانتصار الخامس على التوالي بينما توقفت سلسلة نتائج نيوكاسل الجيدة؛ ليشتعل الصراع من جديد على المربع الذهبي ومراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا قبل 7 جولات من النهاية.

الشوط الأول

فيلا أصحاب الأرض كانوا الأفضل طيلة مجريات الشوط بنسبة استحواذ وصلت إلى 56% مقابل 44% لنيوكاسل.

وبدأ فيلا خطورته مبكرًا بانفراد لصالح أولي واتكنس في الثواني الأولى، لكن تسديدته جاءت في قائم حارس نيوكاسل نيك بوب.

وتمكن فيلا من التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق جاكوب رامسي بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة برأسية من واتكنز.

وفي الدقيقة 15 أضاع رامسي الهدف الثاني، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء اصطدمت في عراضة بوب.

الشوط الثاني

واصل فيلا سيطرته في شوط تألق فيها المهاجم أولى واتكنس بتسجيله هدفين.

وبدأ نيوكاسل خطورته في الدقيقة 58 بتسديدة من إيزاك من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها مارتينيز ببراعة.

وفي الدقيقة 59 سدد البديل ألميرون كرة قوية داخل المنطقة، اصطدمت في شباك مارتينيز الخارجية.

وسجل واتكنس هدف فريقه الثاني بالدقيقة 60 لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية "الفار"، بداعي التسلل.

وعاد اللاعب في الدقيقة 64 وسجل الهدف الثاني بتسديدة داخل منطقة الجزاء ثم زاد غلة فريقه بهدف ثالث وثان له في اللقاء بالدقيقة 83 بتسديدة أيضًا داخل منطقة الجزاء.