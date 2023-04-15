السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

واتكنس يواصل تألقه ويقود فيلا لاكتساح نيوكاسل بثلاثية فى البريميرليج

واتكنس
واتكنس

اكتسح أستون فيلا نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ظهر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد فيلا إلى 50 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الثالث.

وواصل فيلا سلسلة انتصاراته الأخيرة مع المدرب أوناي إيمري، حيث تمكن من الانتصار الخامس على التوالي بينما توقفت سلسلة نتائج نيوكاسل الجيدة؛ ليشتعل الصراع من جديد على المربع الذهبي ومراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا قبل 7 جولات من النهاية.

 

الشوط الأول

فيلا أصحاب الأرض كانوا الأفضل طيلة مجريات الشوط بنسبة استحواذ وصلت إلى 56% مقابل 44% لنيوكاسل.

وبدأ فيلا خطورته مبكرًا بانفراد لصالح أولي واتكنس في الثواني الأولى، لكن تسديدته جاءت في قائم حارس نيوكاسل نيك بوب.

وتمكن فيلا من التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق جاكوب رامسي بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة برأسية من واتكنز.

وفي الدقيقة 15 أضاع رامسي الهدف الثاني، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء اصطدمت في عراضة بوب.

الشوط الثاني

 

واصل فيلا سيطرته في شوط تألق فيها المهاجم أولى واتكنس بتسجيله هدفين.

وبدأ نيوكاسل خطورته في الدقيقة 58 بتسديدة من إيزاك من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها مارتينيز ببراعة.

وفي الدقيقة 59 سدد البديل ألميرون كرة قوية داخل المنطقة، اصطدمت في شباك مارتينيز الخارجية.

وسجل واتكنس هدف فريقه الثاني بالدقيقة 60 لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية "الفار"، بداعي التسلل.

وعاد اللاعب في الدقيقة 64 وسجل الهدف الثاني بتسديدة داخل منطقة الجزاء ثم زاد غلة فريقه بهدف ثالث وثان له في اللقاء بالدقيقة 83 بتسديدة أيضًا داخل منطقة الجزاء.

استون فيلا نيوكاسل يونايتد نيوكاسل واتكنس أولى واتكنس

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

"افطر واكسب معلومة" مبادرة لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

"الدستور" يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلى مع حارس الزمالك

الغرفة العربية البرازيلية تكشف عن خطة العمل حتى نهاية 2023

ضبط مخبز لتصرفه في 15 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

الخطوط السعودية تعلق رحلاتها مع السودان.. وتعلن تضرر إحدى طائراتها جراء الاشتباكات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس