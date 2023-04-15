السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"غرابة" لـ"الدستور": منتخب مصر تلقى 3 عروض لمباريات ودية قوية فى يونيو

فيتوريا بصحبة محمد
فيتوريا بصحبة محمد غرابة

كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن الفراعنة تلقوا 3 عروض لمباريات ودية في شهر يونيو.

وكشف "غرابة" في تصريحات لـ"الدستور" عن أن الجهاز الفني للمنتخب في انتظار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويدرس الاتحاد الإفريقي إقامة مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا في شهر يونيو المقبل بدلًا من إقامة جولة واحدة.    

وأضاف أن العروض التي تلقاها المنتخب بها منتخبات قوية ووارد أن تقام المباراة الودية خارج أو داخل مصر حسب قرار الجهاز الفني.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجهاز الفنى للمنتخب الجولة الخامسة قارة إفريقيا للمنتخب المصري منتخب مصر

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