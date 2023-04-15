"غرابة" لـ"الدستور": منتخب مصر تلقى 3 عروض لمباريات ودية قوية فى يونيو

كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن الفراعنة تلقوا 3 عروض لمباريات ودية في شهر يونيو.

وكشف "غرابة" في تصريحات لـ"الدستور" عن أن الجهاز الفني للمنتخب في انتظار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويدرس الاتحاد الإفريقي إقامة مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا في شهر يونيو المقبل بدلًا من إقامة جولة واحدة.

وأضاف أن العروض التي تلقاها المنتخب بها منتخبات قوية ووارد أن تقام المباراة الودية خارج أو داخل مصر حسب قرار الجهاز الفني.