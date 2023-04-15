وزير السياحة والآثار يتفقد موقع حفائر البعثة الأثرية المصرية بسقارة

تفقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، موقع حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة، في أول زيارة له للمنطقة الأثرية منذ توليه حقيبة السياحة والآثار.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع، أحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون قطاع مكتب الوزير، وصبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والأستاذ محمد يوسف مدير آثار سقارة وعدد من مرممي المنطقة والعاملين بها.

وخلال الجولة استمع أحمد عيسي إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن إنجازات البعثة على مدار سنوات عملها بالموقع منذ عام 2018 وحتى الآن.

وتضمنت الجولة زيارة مقبرة واحتي والتي تمكنت البعثة من الكشف عنها خلال عام 2018، وقد قام فريق العمل بشرح تاريخ المقبرة ونقوشها، حيث أعرب الوزير عن إعجابه بمدى اتقان وروعة النقوش بها، كما حرص على النزول داخل أحد الآبار التي تم الكشف عنها عام 2020 والذي يحوي مجموعة من التوابيت من العصر المتأخر.

هذا وقد أبدى الوزير إعجابه بالمنطقة الأثرية ككل وما تم بها من اكتشافات وأعمال ترميم وتطوير، مؤكدا على ثراء وتميز التجربة السياحية بها.

كما حرص عيسى على لقاء فريق عمل البعثة من الأثريين والمرممين والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، موجهًا لهم الشكر على هذا المجهود الكبير والذي ظهر جليا في الاكتشافات الأثرية التي عثرت عليها البعثة على مدار الأعوام الماضية وأعمال الترميم التي تم تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الأثرية المصرية بدأت عملها بالموقع منذ عام 2018، حيث نجحت في الكشف عن المقبرة الفريدة لكاهن الأسرة الخامسة "واحتي"، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربعة مقابر من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة.

وفي عام 2019 تم الكشف عن خبيئة الحيوانات المقدسة والتي تحتوي على أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية ومومياوات قطط وتماثيل خشبية ومومياوات لحيوانات.

كما نجحت البعثة في عام 2020 في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و40 تمثالا لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة و20 صندوقا خشبيا للإله حورس، وقد تم تصنيف هذا الكشف كواحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020 والأكثر جذبا للأنظار طبقا لمجلة الآثار الأمريكية Archaeology magasine.

وخلال موسم حفائر البعثة في العام الماضي، تمكنت من الكشف عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية بجبانة البوباسطيون بسقارة، تحوي 150 تمثالا برونزيا لآلهة مصرية قديمة، بالإضافة إلى 250 تابوت خشبي ملون مغلق يحتوي علي مومياوات.