محافظ الفيوم: حملات تفتيشية مكثفة على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، توجيهات للأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم، وعيد القيامة، وعيد الفطر المبارك، وتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة وبكميات تفى احتياجات المواطنين، مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ الفيوم، على مسؤولي القطاعات، بضرورة التأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية فى العمل واليقظة التامة، خلال فترة الأعياد، وذلك من خلال اللجان المشكلة بكل قطاع، للتعامل الفوري مع أي أحداث، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

كما أكد محافظ الفيوم، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين، خلال فترة الأعياد، على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، ومنافذ بيع السلع واللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، خاصة محلات بيع الأسماك، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة، للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، مسئولي الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، والمواقف، والسياحة، والبيئة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية والأسواق، والمرور الدوري لإحكام السيطرة بنطاق عمل كل قطاع من القطاعات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال أيام الأعياد.

وشدد محافظ الفيوم، على تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الأعياد مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات، وتواجد الإدارات الميدانية فى النوبتجيات على مدار اليوم، لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولاً بأول.