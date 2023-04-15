السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكم نهائي بفصل أستاذ بجامعة الإسكندرية زور درجات طالب

جريدة الدستور

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برفض الطعن المقام من أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية والذي طالب فيه بإلغاء قرار فصلة من الكلية على خلفية التلاعب بنتيجة أحد الطلاب مما ترتب عليه تحويل الطالب من راسب إلى ناجح.

وقالت المحكمة إن الطاعن قد سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الإسكندرية، لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب في تصرفاته داخل مقر العمل ومخالفته القواعد والتقاليد والأعراف الجامعية والقواعد المنظمة لأعمال الكنترولات، وذلك لأنه بصفته السابقة وبمقر عمله بكلية الحقوق بتاريخ 3/8/2016 وحال كونه عضوا بكنترول الفرقة الثانية للعام الجامعي 2015/2016 عرض على زملائه من أعضاء كنترول الفرقة الثالثة التعاون معهم ومساعدتهم، واستطاع بهذه الوسيلة أن يتواجد بدون مقتضى داخل كنترول الفرقة الثالثة.

وأضافت: “تمكن عن طريق ذلك من الاستحواذ علي كراسات إجابة الطالب م.ر – كويتي الجنسية – المقيد بالفرقة الثالثة انتظام في مواد الجنسية، المرافعات، القانون التجاري، المقرر الأجنبي، أحكام الالتزام، حال علمه برسوبه فيها فقام بالعبث والتلاعب بالدرجات التي منحت لهذا الطالب في تلك الكراسات من قبل مصححي تلك المواد بطريق الكشط والإضافة، وكذا العبث بمجموع الدرجات الثابتة على الغلاف الخارجي لتلك الكراسات لتكون مطابقة لما أحدثه من تلاعب بالدرجات الثابتة داخلها قاصدًا من وراء ذلك تغيير حالة الطالب المذكور من راسب إلى ناجح على خلاف الحقيقة”.

المحكمة الإدارية العليا كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقرات "الدعم السريع" وهروب عناصره

قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ فى مصر 2023

"مصر للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم 72 ساعة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": "أطلقنا برامج تحفيزية وحزمة من الحوافز للمستثمرين"

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس