"رسالة الإمام" الحلقة الـ23..."الجروى" يخبر السرى باختياره واليا على مصر

تشهد أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل رسالة الإمام الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إخبار الجروى للسرى بقرار خليفة المسلمين اختياره واليًا على مصر.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل رسالة الإمام، إخبار الجروى للسرى قائد الشرطة المقبوض عليه، برسالة خليفة المسلمين التي أعلن فيها اختيار "السرى" ليكون واليًا على مصر، حيث قرأ الجروى نص الرسالة التي أرسلها خليفة المسلمين، حيث تقول الرسالة: "عرف خليفة المسلمين المأمون أبوالعباس عبدالله بن هارون الرشيد بكتابكم الذي أرسلتموه عن مصر، وقد أمر خليفة المسلمين بأن يولي السرى بن الحكم مصر وصلاتها وخراجها، على أن يعم الأمان ويحق الحق، وينصر المظلوم ويحكم بشرع الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعين عبدالعزيز بن الوزير الجروى، قائدًا للجند وللشرطة ولدار الخراج ولدار السك، ويعاونه وينصره.

فيقول "السرى" سار التزوير عادة لديك ياجروى، فيقول "الجروى" ماالذي تريده يا سرى، فيقول السرى: الفسطاط ودار الإمارة، فيقول الجروى: لك ما طلبت ولي ما طلبت أنا، فيقول السرى: وكيف يتم ذلك، فيقول الجروى: لا أتدخل في أمور الفسطاط ودار الإمارة إلا بأمر منك، وأنت لا تتدخل في أمر من أموري، فيقول السرى: إلا بأمر منك، فيقول الجروى: خففها فقل بمشورة حاسمة منك، وهذا هو المكتوب في خطاب أمير المؤمنين بخاتمه، حفظه الله، فيقول السرى: والمطلب، فيقول "الجروى": قلي أنت ما مصير من يرفض الامتثال لأمر أمير المؤمنين، ويقول السرى وبالنسبة للعباس، فيقول الجروى: لك العمر المديد لقد قتل مسمومًا، ويقول السرى: والداهية أبو بشر، فيقول "الجروى": لقد ارتكب الكثير من الحماقات والجميع يتعقبون، وهذا عهدًا جديدًا فأصنع فيه مجدك يا سرى، مصر كلها بين يديك، وعندما توافق سينتتشر الخبر كالنار في الهشيم.

فيقول الجروى: إيه الحارس عندما يقرر الوالي فك قيده ونفذ أوامره، فيقول السرى: ولما أنا، فيقول الجروى: لقد جهزت رسالة مثلها إلى المطلب ولكنه فقد عقله، وأنت لك رجال في الإمارة والفسطاط ولن ينصاعوا إلا لك، فأما أنا فإني أدري بأمور أهلي، ولم أجد واليًا سعيدًا في حياته.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش، وهافال حمدي، وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو، وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".