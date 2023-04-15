تعرف على جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة

جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة بعد ما يمر به الفريق خلال الموسم الحالي من أحداث كروية خيبت آمال جمهور الريدز بعد أن غادر دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد ريال مدريد وتأخره في جدول الدوري الإنجليزي بعدما كان ينافس في الموسم الماضي على اللقب حتى المباراة الأخيرة لذا فنقدم لكم خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة.

جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة

ليفربول وليدز

ويواجه فريق ليفربول فريق ليدز ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم الإثنين المقبل 17 من شهر أبريل الجاري حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ليفربول ونوتنجهام فورست

كما يواجه فريق ليفربول نظيره نادي ونوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق الثاني والعشرون من شهر أبريل الجاري حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

ليفربول ووست هام

و في تمام الساعة 8:45 من مساء يوم الأربعاء من السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري تنطلق المباراة المرتقبة بين فريق وست هام وليفربول.

ليفربول وتوتنهام

كما يواجه فريق ليفربول نظيره نادي توتنهام في آخر مباريات الشهر الجاري حيث تنطلق المباراة فى الثلاثون من شهر أبريل في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول وفولهام

وفي مستهل الشهر المقبل يواجه فريق ليفربول نظيره فلهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الثالث من شهر مايو في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

ليفربول وبرينتفورد

وفي السادس من شهر مايو المقبل يواجه فريق ليفربول نظيره نادي برينتفورد في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات ليفربول الإنجليزي

ويتم بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال قنوات بين سبورت حيث إنها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وعدد من الدوريات الأوروبية والمالكة الوحيدة لبث تلك المباريات في الشرق الاوسط.