تحت شعار "السند مش بالعدد".. حضرة العمدة الحلقة 23 يناقش التنظيم الأسرى

ناقش مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23 بطولة الفنانة روبي، قضايا هامة في المجتمع المصري وكيفية تصادي المشاكل التي تواجهها في المجتمع، ومنهم تعدد الأطفال، خاصة بين أهالي القرى وأضراره على استقرار البيت ،خاصة لو الظروف لم تسمح بكثرتهم تحت شعار"السند مش بالعدد 2 كفاية".



وجاء مشهد بين أحد المزارعين بقرية تل شبورة عن معاناتهم في المصاريف اليومية للأسرة وأن رب الأسرة لديه 6 أولاد، حيث قال له أحد جيرانه: "هو حد قالك تخلف 6 عيال وأنت عندك قيراطين أرض عمي.. السند مش بالعدد ".



ويناقش مسلسل “حضرة العمدة”، بطولة الفنانة روبي الكثير من القضايا المهمة في المجتمع من خلال الدراما المصرية، وأبرزها تنظيم الأسرة، تمكين المرأة، وختان الإناث والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، وتجارة السلاح وغيرها من القضايا المهمة والخطيرة وكيفية التعامل معها وتصادي تلك المشاكل التي تواجهها في المجتمع المصري.



أبطال مسلسل حضرة العمدة

بطلة مسلسل حضرة العمدة الفنانة روبي، وتشتركها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة من المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.



مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي يومياً من الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة.