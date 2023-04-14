الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا استكمال محاكمة سكرتير حى عابدين فى قضية الرشوة

محكمة
محكمة

تواصل  محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بحي عابدين؛ لاتهامهما بالرشوة .

وكشفت تحقيقات النيابة أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها.

فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.

 

محكمة جنايات القاهرة سكرتير حى عابدين إدارة الطرق الرشوة الرقابة الإدارية

الأكثر قراءة

أفلام العيد.. محمد رمضان رجل عصابات.. هيفاء وهبى ابنة محتل فرنسى.. وشيكو بقّال

انحراف عن المسار.. خبراء يكشفون لـ"الدستور" تداعيات تجميد أنشطة التيار الصدري

محافظ البنك المركزى: لم ولن نتردد فى استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم

جزيرة الورد ينظم لم الشمل 7 ويتبرع بجهاز لأورام المنصورة

إصابة 12شخصًا فى انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

القبض على عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور