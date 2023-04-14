ميسي ومبابي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة لانس

أعلن كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة ضيفه لانس، يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب بارك دي برانس، في إطار الجولة الحادية والثلاثية من مسابقة الدوري الفرنسي.

وحسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي، فإن جالتيه ضم 19 لاعبًا لقائمة الفريق الباريسي استعدادا للمباراة، حيث شهدت تواجد الثنائي، ليونيل ميسي وكيليان مبابي على رأس القائمة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

"دوناروما، ريكو، ليتيليير، حكيمي، بيتشيابو، راموس، نونو مينديز، ماكينيوس، فابيان، بيرنات، دانيلو، فيتينيا، سولير، زايري إميري، الغربي، إلياس حسني، إيكيتيكي، ميسي، مبابي".

ويتصدر باريس سان جيرمان، ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لانس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

ويطمح باريس سان جيرمان، لتحقيق الفوز على لانس، من أجل الابتعاد بالصدارة والاقتراب خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب المسابقة.

وكان الفريق الباريسي، قد حقق الفوز على مضيفه نيس، بهدفين دون رد، يوم السبت الماضي، في إطار الجولة الثلاثين للدوري الفرنسي.