الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي ومبابي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة لانس

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة ضيفه لانس، يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب بارك دي برانس، في إطار الجولة الحادية والثلاثية من مسابقة الدوري الفرنسي.

وحسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي، فإن جالتيه ضم 19 لاعبًا لقائمة الفريق الباريسي استعدادا للمباراة، حيث شهدت تواجد الثنائي، ليونيل ميسي وكيليان مبابي على رأس القائمة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

"دوناروما، ريكو، ليتيليير، حكيمي، بيتشيابو، راموس، نونو مينديز، ماكينيوس، فابيان، بيرنات، دانيلو، فيتينيا، سولير، زايري إميري، الغربي، إلياس حسني، إيكيتيكي، ميسي، مبابي".

ويتصدر باريس سان جيرمان، ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لانس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

ويطمح باريس سان جيرمان، لتحقيق الفوز على لانس، من أجل الابتعاد بالصدارة والاقتراب خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب المسابقة.

وكان الفريق الباريسي، قد حقق الفوز على مضيفه نيس، بهدفين دون رد، يوم السبت الماضي، في إطار الجولة الثلاثين للدوري الفرنسي.

كريستوف جالتيه باريس سان جيرمان لانس الدوري الفرنسي ليونيل ميسى كيليان مبابي

الأكثر قراءة

أفلام العيد.. محمد رمضان رجل عصابات.. هيفاء وهبى ابنة محتل فرنسى.. وشيكو بقّال

انحراف عن المسار.. خبراء يكشفون لـ"الدستور" تداعيات تجميد أنشطة التيار الصدري

محافظ البنك المركزى: لم ولن نتردد فى استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم

جزيرة الورد ينظم لم الشمل 7 ويتبرع بجهاز لأورام المنصورة

إصابة 12شخصًا فى انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

القبض على عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور