الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يأمر بـ"تأمين أفضل" للوثائق السرية بعد قضية التسريب

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أنّه أمر أجهزة الاستخبارات بـ"تأمين أفضل" للمستندات والمعلومات السرّية بعدما سرّب عسكري شاب سلسلة وثائق دفاعية سرّية للغاية تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا ممّا سبّب حرجاً كبيراً لواشنطن.
وقال بايدن في بيان إنّه "في الوقت الذي نواصل فيه تحديد مدى صدقية هذه الوثائق، أمرتُ الأجهزة العسكرية والاستخباراتية باتّخاذ إجراءات لتأمين أفضل للمعلومات الحساسة والحدّ من توزيعها".
وأضاف أنّ "فريقنا لشئون الأمن القومي ينسّق من كثب مع شركائنا وحلفائنا"، مشيداً بـ"السرعة" التي تحرّكت بها الأجهزة الأمنية والقضائية إثر تسريب الوثائق السرية.

الرئيس الأميركي جو بايدن بايدن أجهزة الاستخبارات أوكرانيا

الأكثر قراءة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. صدمة محمد رمضان بعد علمه بوفاة والد زينة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23 على DMC دراما.. مواعيد العرض والأحداث

كيف يمكن لامتلاك حيوان أليف أن يحسن صحتك؟.. العلم يجيب

أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتوقعات بتباطؤ الإنتاج

برنامج العرافة.. عفاف شعيب: تاريخى الفنى مشرف وفاتن حمامة طلعت بقميص نوم

مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 23.. الكبيرة فحت تعلن زواجها من المجرم حفنى الديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور