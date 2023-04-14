بايدن يأمر بـ"تأمين أفضل" للوثائق السرية بعد قضية التسريب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أنّه أمر أجهزة الاستخبارات بـ"تأمين أفضل" للمستندات والمعلومات السرّية بعدما سرّب عسكري شاب سلسلة وثائق دفاعية سرّية للغاية تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا ممّا سبّب حرجاً كبيراً لواشنطن.

وقال بايدن في بيان إنّه "في الوقت الذي نواصل فيه تحديد مدى صدقية هذه الوثائق، أمرتُ الأجهزة العسكرية والاستخباراتية باتّخاذ إجراءات لتأمين أفضل للمعلومات الحساسة والحدّ من توزيعها".

وأضاف أنّ "فريقنا لشئون الأمن القومي ينسّق من كثب مع شركائنا وحلفائنا"، مشيداً بـ"السرعة" التي تحرّكت بها الأجهزة الأمنية والقضائية إثر تسريب الوثائق السرية.