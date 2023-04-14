الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 مواطنين فى انقلاب توك توك ببنى سويف

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 مواطنين بينهم سيدة، في حادث انقلاب توك توك بمدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بمدخل مدينة الفشن جنوب المحافظة.

ونقلت سيارات إسعاف التابعة لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف  وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وكانت إصابتهم ما بين اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وجروح وكدمات وتم تحرير محضر بالواقعة.

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