حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31069 طنًا تشمل: 16976 طن يوريا صب، و811 طن يوريا معبأ، و212 طن برتقال، و700 طن صويا، و2345 طن رمل، و560 طن ملح معبأ، و1390 طن مولاس، و8075 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32753 طنًا تشمل: 5356 طن عدس، و10620 طن ذرة، و5975 طن قمح، و6603 أطنان صويا، 999 طن خشب زان، 3100 طن زيت طعام، 100 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 221 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 155797 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128936 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3657 طن قمح متجهة إلى طنطا وشبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5057 شاحنة.