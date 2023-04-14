محافظ الإسكندرية: زراعة 92 ألف شجرة منذ بداية مبادرة "100 مليون شجرة"

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تمت زراعة 92172 شجرة، منذ بداية تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة» بنطاق الأحياء، مشددًا على أنه تم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «زراعة 100 مليون شجرة»، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة؛ تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة أعداد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأوضح المحافظ أنه تمت زراعة 2433 شجرة مثمرة، و273 شجرة غير مثمرة، و1487 شجيرة بإجمالى 38106 شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الأسبوع الرابع والثلاثين منذ بداية المبادرة، بالإضافة إلى زراعة 733 نخلة بردتشارديا، وزراعة 4900 متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط، ليصل إجمالى ما تمت زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة 92172 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة.

وأشار «الشريف»، إلى أنه تمت زراعة 1305 من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حى العجمى، فضلًا عن زراعة 840 شجرة مثمرة بنطاق حى العامرية ثان، وزراعة 820 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى وسط بمحور المحمودية، وزراعة 708 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى المنتزه ثان، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحى، وتمت زراعة 292 شجرة مثمرة بنطاق حى شرق بمحور المحمودية مدخل المطار أسفل الكوبري، كما تمت زراعة 118 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى غرب، وزراعة 38 شجرة بنطاق حى منتزه أول، وزراعة 18 شجرة مثمرة أول شارع القسم أمام النصب التذكاري بنطاق حى العامرية أول.

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