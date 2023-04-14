الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطاعم وسينمات وجراج.. تفاصيل تنفيذ مول تجاري ترفيهي بسور مجرى العيون

جريدة الدستور

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" مراحل تطوير سور مجرى العيون، وكيف تحولت من منطقة غير آمنة إلى تحفة فنية في قلب القاهرة.

وقال المهندس محمد الدسوقي، مدير عام مشروع سور مجرى العيون وعين الصيرة، إن منطقة سور مجرى العيون شهدت إنشاء مول تجاري إداري وترفيهي على مساحة 51 ألف متر مربع.

وأضاف الدسوقي، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران: "المول التجاري عبارة عن محال تجارية ترفيهية"، مشيرًا إلى إنشاء مجموعة سينمات ومسرح يسع لـ650 فردًا، بالإضافة إلى مسرح مكشوف موازي لسور مجرى العيون.

مدير مشروع سور مجرى العيون: الدولة تبذل كل جهدها للقضاء على العشوائيات

وتابع: "أيضًا توجد مطاعم وسينمات وجراج يسع لـ1355 سيارة أمام المول التجاري بمنطقة سور مجرى العيون".

وأكد الدسوقي أن الدولة تبذل كل جهدها من أجل القضاء على المناطق العشوائية، ولكي تعود القاهرة التاريخية مرة أخرى لمكانها الطبيعي وتصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي.

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