إزالة 8 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بمركزى بنى مزار والمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعدم التهاون مع من يخالف القوانين الوزارية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وغيرها من الممتلكات وإحالة المقصرين للنيابة العامة على الفور، وقامت بإزالة وإيقاف 8 حالات تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم التنظيم رصد حالة تعدي لبناء مخالف للقانون 119 بحي وسط المدينة وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على مواد البناء وأيضًا تم إيقاف أعمال حفر أساسات، كما تم تنفيذ إزالة في المهد بقرية بني محمد سلطان وقرية المطاهرة البحرية بمساحه قيراط و٦ أسهم، وقام حي غرب المدينة بإيقاف أعمال لبناء مخالف بمساحه ٢٠٠متر وتم تحرير محاضر متنوعة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم؛ حفاظا على أملاك الدولة وحقوق الشعب، وتم ذلك بحضور رؤساء القرى والأحياء والدكتور عبد الظاهر حسن نائب مجلس المدينة.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات تمكن سامي رشاد نائب رئيس المركز يرافقه فرج فتحي رئيس الوحدة المحلية بقرية الحسينية وأيمن يوسف رئيس حي شرق و أحمد بهلول مدير إدارة الإزالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية بتشميع منزل مخالف بدون رخصة على مساحة ١٠٠ متر بشارع سور المصنع.

كما قام عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئول الجمعية الزراعية وفنى التنظيم والإزالات بالتصدى لحالة تعدى بحفر اساسات خارج الحيز العمرانى على أرض زراعية فى المهد على مساحة قيراط بقرية صفط أبوجرج وتم ردم الحفر بالكامل وتسليم الحالة بعد إزالة المخالفة إلى مسئول الزراعة لمتابعة عدم تكرار المخالفة، وقام سعد إسحق رئيس الوحدة المحلية ببنى، برصد وإزالة حالتين تعدى على أرض زراعية بقرية إبشاق وتم ردم حفر الأساسات وتسليم الموقع لمسئول الزراعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حالات تعدٍ ومخالفات بناء

حالات تعدٍ ومخالفات بناء

حالات تعدٍ ومخالفات بناء