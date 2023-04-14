الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وفاء عامر: فخورة بتنوع الدراما الرمضانية وعودة الأعمال الدينية

الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها سعيدة بسبب الأعمال الدرامية المصرية التي تقدم خلال رمضان الحالي.

وأضافت “عامر”، خلال لقائها في برنامج "عاصمة الفنون"، مع الإعلامية هدى كمال، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المسلسل الديني عاد من جديد من خلال مسلسل "رسالة الإمام"، للفنان خالد النبوي، وكذلك الأعمال الوطنية "الكتيبة 101"، والأعمال الاجتماعية المتنوعة، مؤكدة أنها فخورة بزملائها وهنأتهم على أعمالهم الفنية برمضان.

أحدث أعمالها الفنية

وكشفت عن جديدها خلال الفترة المقبل، مؤكدة أنها تشارك في فيلم  جديد من بطولة الفنان محمد إمام، وياسمين صبري، والمخرج رامي إمام، مؤكدة أنها متفائلة جدًا به لأنها كانت تتمنى العمل مع المخرج رامي إمام، والفيلم من نوعية لايت كوميدي.

وفاء عامر الأعمال الدرامية رمضان الأعمال الوطنية أحدث أعمالها الفنية المسلسل الديني

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