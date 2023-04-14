وفاء عامر: فخورة بتنوع الدراما الرمضانية وعودة الأعمال الدينية

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها سعيدة بسبب الأعمال الدرامية المصرية التي تقدم خلال رمضان الحالي.

وأضافت “عامر”، خلال لقائها في برنامج "عاصمة الفنون"، مع الإعلامية هدى كمال، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المسلسل الديني عاد من جديد من خلال مسلسل "رسالة الإمام"، للفنان خالد النبوي، وكذلك الأعمال الوطنية "الكتيبة 101"، والأعمال الاجتماعية المتنوعة، مؤكدة أنها فخورة بزملائها وهنأتهم على أعمالهم الفنية برمضان.

أحدث أعمالها الفنية

وكشفت عن جديدها خلال الفترة المقبل، مؤكدة أنها تشارك في فيلم جديد من بطولة الفنان محمد إمام، وياسمين صبري، والمخرج رامي إمام، مؤكدة أنها متفائلة جدًا به لأنها كانت تتمنى العمل مع المخرج رامي إمام، والفيلم من نوعية لايت كوميدي.