الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على تشكيل حرس الحدود لمواجهة الزمالك في الدوري

حرس الحدود
حرس الحدود

أعلن أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الذي سيواجه الزمالك مساء اليوم الخميس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود على ملعب "الكلية الحربية" ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتذيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: إسلام عبد الله - إبراهيم القاضي - محمود بن والي - محمد رضا

خط الوسط: أحمد شديد - مصطفى جمال - أحمد فيليكس - مصطفى صبحي - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فلانتين أودو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد السيد فوزي وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم و غريب ياسر وحامد خالد ومؤمن عوض وإيمانويل ديفيد وإسلام جمال ومحمد ممدوح.
 

أحمد أيوب الزمالك حرس الحدود مباراة الزمالك وحرس الحدود الدورى المصرى

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