أحمد فهيم.. الطيبون تتحقق أحلامهم ولو بعد حين (فيديو)

الفنان أحمد فهيم يخطف الأنظار بشخصية "سيد" التي جسدها في مسلسل جعفر العمدة والذي يعرض في رمضان 2023، الفنان "أحمد فهيم" ابن أخت الفنان الراحل خالد صالح، وكان يعمل معه مساعدا في وقت التصوير.

له العديد من الأدوار الثانوية، مثل فيلم بعد الفراق ومسلسل تاجر السعادة، ويعد مسلسل "ريح المدام" بداية لمعرفة الجمهور له، وكان دور سيد في مسلسل جعفر العمدة عُرض عليه قبل تصويره بيومين وبدأ التصوير قبل أن يقرأ سكريبت المسلسل كله، لكن دور سيد الذي جسده في المسلسل جعل الجمهور يتفاعل كثيرًا مع المسلسل.