الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"جعفر العمدة" الحلقة 22..  سيارة تصدم بلال شامة بعد معركة مع رمضان

جريدة الدستور

صدمت سيارة بلال شامة "مجدي بدر" في مسلسل جعفر العمدة، والذي يجسد دور الشخص الذي قام بخطف نجل محمد رمضان، منذ ١٩ عاما، أثناء ولادة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له في المستشفى.

وبدأت الحلقة ٢٢ بأحداث ساخنة، والتي جسدت اللقاء الأول بين رمضان وشامة في منزل سيف "أحمد داش" لتدور معركة بينهم تنتهي بمحاولة هروب شامة، إلا أن سيارة على الشارع الرئيسي تصدمه وتدهسه وينقل إلى المستشفى في الحال وسط ذهول من رمضان.

وقال رمضان: "السر اللي بدور عليه بقالي سنين يموت ويروح قدام عيني السر اللي كان هيحييني مات" ووجه عدة تساؤلات لسيف حول ذلك الرجل، إلا أنه لم يكن يعرف سوى أنه قريب والدته واسمه تامر وليس بلال.

وفي وقت سابق كانت قد اتفقت إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان مع أحد رجالها يدعى سعد على قتل شامة وتخليصها منه بعد ظهوره من جديد في حياتها وتهديده بكشف سرها بأنها التي طلبت منه خطف ابن جعفر.

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

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