بـ100 جنيه.. تيشيرت «جعفر العمدة» الأكثر مبيعاً في ملابس العيد

عبده موتة.. رفاعي الدسوقي.. جعفر العمدة، أدوار بطولة بأعمال فنية حققت نجاحا كبيرا للفنان محمد رمضان، وبمجرد عرضها يتفاعل معها المشاهدون بصورة كبيرة، وهو ما ينعكس أثره على مواطن خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

ويحاول تجار الملابس استغلال الأعمال الرمضانية الناجحة في الترويج لبضاعتهم، عن طريق طبع صورة بطل العمل الفني الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال الشهر الكريم، وهو عادة ما يحدث مع الفنان محمد رمضان خاصة بعد تحقيقه لنجاحات كبيرة خلال دراما 2023.

في ميدان الجيزة، يقف (محمد)، تاجر ملابس، مناديا على سعر قميص جعفر العمدة، يقول لـ«الدستور»: “إحنا كبائعين ملابس، معتادين دائماً خلال موسم عيد الفطر على بيع ملابس وتي شيرتات تحمل اسم الأعمال الفنية الناجحة، وللحقيقة يكون بطلها دائماً، الفنان محمد رمضان، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب آخر عشر سنوات، ويوجد إقبال كبير على شراء التيشيرت الخاص بمسلسله الأخير جعفر العمدة، بعد النجاح الكبير اللي حققه منذ أول رمضان”.

وأضاف: “نبيع التيشرتات بسعر معقول في متناول الجميع 100 جنيه، وأعتقد أنه مع اقتراب المسلسل من نهاية حلقاته، ستشهد حركة البيع رواج أكبر خاصة في عيد الفطر المبارك”.

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