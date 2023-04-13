«سره الباتع» كواليس الحلقة 23.. الشيخ شهاب يستأجر قتلة لنشر الفساد في البلد

ينتظر عدد من المواطنين بدء عرض الحلقة الـ23 من مسلسل سره الباتع التي تتمحور أحداثه حول المناضلة الشعبية، وتألف الشعب معها، والتفافهم حول رموز الحركة الوطنية، ويجسد ذلك في زمنين مختلفين الأول عن حقبة الاحتلال الفرنسي، والثاني عن أحداث ثورة 25 من يناير 2011، وكيفية تلاحم الشعب معها.

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 22

ينتظر المواطنون عرض الحلقة 23 من مسلسل سره الباتع، إذ يذهب الشيخ شهاب، والذي يلعب دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، إلى الفرنسيين ويخبرهم أن اتباع حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، هم من يقتلون الفلاحين لإلحاق الضرر بالجنود الفرنسيين، بعد أن اشترى عدد من المأجورين والسلاح لقتل الفلاحين، وإغضاب الأهالي على حامد.

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سره الباتع"

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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