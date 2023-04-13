الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل «1000 حمدالله على السلامة» الحلقة 22.. الحسيني في قبضة يد سميحة

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بدأت شبكة قنوات “سي بي سي” قبل قليل عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 22 بطولة النجمة يسرا وعدد من النجوم.

 

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 22

وخلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 22 تبدأ الأحداث بسؤال فوقية وأكرم المتكرر لسميحة عن سماح ابنتها ولكن سميحة تخفي تواجدها مع حسام، يذهب الحسيني لسميحة ولكنه يخبرها انه من شركة الغاز وتخبره سميحة انها متأكدة من رؤيته قبل اليوم ويحاول فتح أحاديث مختلفة لكي يدخل المنزل، يدخل الحسيني منزل سميحة وتحبسه في المطبخ وتتصل بأكرم، ويستغيث الحسيني بصوت مرتفع، يتصل أكرم بسعيد البواب ويخبره ان الدكتورة سميحة تحفظت على حرامي.

تتصل سميحة بأكرم مرة أخرى وتخبره انها تنتظره في الشارع حتى يأتي، يدخل أكرم ومعه سعيد البواب ويتعرف على الحسيني ويخبرهم أنه كان يسأل عن الدكتورة سميحة وأبنائها، يعترف الحسيني على جاكي وسمير المسيطر.

يبيع الحسيني سمير و يذهب ومعه سميحة وأكرم  لمنزل جاكي، يفقد سمير الوعي بعد مفاجئة رؤيته لسميحة وأكرم.

 

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة كلا من يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد ومحمد محمود والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخرج عمرو صلاح ومن إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض المسلسل على شبكة قنوات سي بي سي.

تقدم يسرا خلال المسلسل دور دكتورة عائدة من الهجرة من كندا رفقة أولادها بحثاً عن حماتها من أجل الحصول على الميراث المقدر بملايين الدولارات فتحاول تنفيذ وصية زوجها الراحل.

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