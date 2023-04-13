الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالبساتين الجزئية، حبس 5 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على أحد الأشخاص وسرقة أمواله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي، والتحفظ على المضبوطات والاستعلام عن السيارة المستخدمة في الواقعة.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من مالك شركة استيراد وتصدير، مقيم بالقليوبية، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي عن طريق المغافلة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني، تبين عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته أقرّ بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالي من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص، لم يتمكن من التقاط أرقامها، وبداخلها 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والاستيلاء منه على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة، واستقطاب راغبي استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الداخلية تشكيل عصابي تخصص النصب المواطنين انتحال الصفة

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