حبس عاطل لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، كما طلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية ببولاق الدكرور القبض على عاطل، لحيازته على الأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.