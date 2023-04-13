حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الدورى المصرى الموسم المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، من العودة إلى مصر، في الموسم المقبل، وسط وجود عدة عروض له.

وخرج بعض التقارير الصحفية في فرنسا، تؤكد أن نانت لن يفعل بند شراء مصطفى محمد من صفوف جالطة سراي التركي واللاعب سيعود من جديد إلى الدوري التركي.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إلى أن مصطفى محمد يمتلك في جعبته بعض العروض من أندية الوسط في الدوري الفرنسي، والتي ترغب في استعارته من صفوف جالطة سراي، وذلك حال عودته للنادي التركي.

وشدد المصدر على أن مصطفى محمد لا يفكر في العودة إلى الدوري المصري نهائيًا في الوقت الحالي، والأولوية له في البقاء بأوروبا واللعب لأندية القمة هناك.

وقاد مصطفى محمد مهاجم نانت فريقه للتعادل مع موناكو 2-2، بعد التأخر بثنائية نظيفة يوم الأحد الماضي.