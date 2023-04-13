أمين نقابة المهندسين: "أى حد هيتدخل فى اختصاصاتى هقطع صباعه"

قال المهندس يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، إنه سيقوم بكل المهام التي حددها له الدستور والقانون.

وعلق الديب، خلال كلمته بجلسة نقاشية لأعضاء بهيئة مكتب نقابة المهندسين: "كل مهامي التي حددها الدستور والقانون هاعملها وأي حد هيحط صباعه فيها هاقطعهوله وإلا فلا أستحق ثقة المهندسين".

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لعدد من أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين بالمنصورة مع أعضاء الجمعية العمومية لمهندسي الدقهلية، وتم خلالها الحديث عن الأزمة داخل مجلس النقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين (مكملين ورؤساء نقابات فرعية وممثلي الشعب الهندسية)، وأعضاء من مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، وأعضاء من مجلس نقابة المهندسين بكفرالشيخ، وأعضاء من مجلس شعبة الهندسة المدنية والكهربائية والمعمارية والميكانيكية.

الجلسة كانت برعاية النائب المهندس رضا الشافعي- عضو مجلس الشيوخ، والنائبة المهندسة إيمان العجوز- عضو مجلس النواب، وفي ضيافة رئيس وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالدقهلية.

ويشهد مجلس نقابة المهندسين وهيئة المكتب أزمة وخلافا مشتدا بين الأعضاء اتضح للجمعية العمومية خلال اجتماعها ٦ مارس الماضي، ووصل إلى مرحلة حشد الأنصار لتوقيع طلبات سحب الثقة من المجلس.

وكان أحد قرارات الجمعية العمومية المنعقدة ٦ مارس، هو تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد، وذلك طبقا لمقترح عرضه النقيب العام طارق النبراوي ولاقى تأييد أغلبية الجمعية العمومية الحاضرين.