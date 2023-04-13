الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين نقابة المهندسين: "أى حد هيتدخل فى اختصاصاتى هقطع صباعه"

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

قال المهندس يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، إنه سيقوم بكل المهام التي حددها له الدستور والقانون.

وعلق الديب، خلال كلمته بجلسة نقاشية لأعضاء بهيئة مكتب نقابة المهندسين: "كل مهامي التي حددها الدستور والقانون هاعملها وأي حد هيحط صباعه فيها هاقطعهوله وإلا فلا أستحق ثقة المهندسين".

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لعدد من أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين بالمنصورة مع أعضاء الجمعية العمومية لمهندسي الدقهلية، وتم خلالها الحديث عن الأزمة داخل مجلس النقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين (مكملين ورؤساء نقابات فرعية وممثلي الشعب الهندسية)، وأعضاء من مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، وأعضاء من مجلس نقابة المهندسين بكفرالشيخ، وأعضاء من مجلس شعبة الهندسة المدنية والكهربائية والمعمارية والميكانيكية. 

الجلسة كانت برعاية النائب المهندس رضا الشافعي- عضو مجلس الشيوخ، والنائبة المهندسة إيمان العجوز- عضو مجلس النواب، وفي ضيافة رئيس وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالدقهلية.

ويشهد مجلس نقابة المهندسين وهيئة المكتب أزمة وخلافا مشتدا بين الأعضاء اتضح للجمعية العمومية خلال اجتماعها ٦ مارس الماضي، ووصل إلى مرحلة حشد الأنصار لتوقيع طلبات سحب الثقة من المجلس.

وكان أحد قرارات الجمعية العمومية المنعقدة ٦ مارس، هو تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد، وذلك طبقا لمقترح عرضه النقيب العام طارق النبراوي ولاقى تأييد أغلبية الجمعية العمومية الحاضرين.

أعضاء الجمعية العمومية الدستور والقانون المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس النواب لنقابة المهندسين

الأكثر قراءة

عماد قناوى: إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات يعزز من جاذبية الاستثمار المباشر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بشأن مصرع وإصابة 10 فى حادث بالفيوم

أسامة الشاهد: تفعيل مكاتب الاعتماد خطوة في إصلاح منظومة إصدار التراخيص الصناعية

محافظ الجيزة: مبادرة "كتف فى كتف" تستهدف مساعدة المواطنين.. ومستعدون للأعياد

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

خوان أوسوريو يجتمع مع الجهاز المعاون بالزمالك بعد مباراة حرس الحدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح