هالة صدقى تكشف لـ"الدستور" كواليس تعاونها مع محمد رمضان وسامى في "جعفر العمدة"

عبّرت النجمة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "جعفر العمدة" الذي تقدم فيه شخصية "صفصف"، وهو الدور الذي حقق نجاحًا هائلًا، ضمن مسلسلات رمضان 2023، وكذلك تعاونها مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان.

وحول تعاملها مع محمد سامي، تقول هالة صدقي لـ"الدستور": "محمد سامي مخرج يهتم بالممثل بدرجة كبيرة ويركز في أدق التفاصيل في أثناء التصوير حتى في المشاهد الصغيرة، والدليل على ذلك ردود الفعل القوية التي حققها المسلسل منذ عرض الحلقة الأولى، وسعدت بالتعاون الأول معه من خلال (جعفر العمدة) وأعتقد أنه سوف يكون هناك العديد من الأعمال المشتركة خلال الفترة المقبلة".

وحول تعاونها مع النجم محمد رمضان، تقول هالة: "نجم كبير ويتمتع بموهبة كبيرة ولديه طاقة تمثيلية غير عادية داخل لوكيشن التصوير وتعاوننا من قبل في الفيلم السينمائي (آخر ديك في مصر) والذي عرض بالسينمات في عام 2017، ولكن تعاوننا هذه المرة أكثر عمقًا ونضجًا وبيننا تفاهم وكيمياء كبيرة وأعتقد أن هذا يشعر به المشاهد أثناء عرض المشاهد التي تجمعني به".

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صديقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، طارق النهري، منذر رياحنة، يجوري بكر، وعدد من الشباب.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض عبر شبكة قنوات "دي إم سي" حصريًا.