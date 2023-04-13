الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هالة صدقى تكشف لـ"الدستور" كواليس تعاونها مع محمد رمضان وسامى في "جعفر العمدة"

هالة صدقي
هالة صدقي

عبّرت النجمة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "جعفر العمدة" الذي تقدم فيه شخصية "صفصف"، وهو الدور الذي حقق نجاحًا هائلًا، ضمن مسلسلات رمضان 2023، وكذلك تعاونها مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان.

وحول تعاملها مع محمد سامي، تقول هالة صدقي لـ"الدستور": "محمد سامي مخرج يهتم بالممثل بدرجة كبيرة ويركز في أدق التفاصيل في أثناء التصوير حتى في المشاهد الصغيرة، والدليل على ذلك ردود الفعل القوية التي حققها المسلسل منذ عرض الحلقة الأولى، وسعدت بالتعاون الأول معه من خلال (جعفر العمدة) وأعتقد أنه سوف يكون هناك العديد من الأعمال المشتركة خلال الفترة المقبلة".

وحول تعاونها مع النجم محمد رمضان، تقول هالة: "نجم كبير ويتمتع بموهبة كبيرة ولديه طاقة تمثيلية غير عادية داخل لوكيشن التصوير وتعاوننا من قبل في الفيلم السينمائي (آخر ديك في مصر) والذي عرض بالسينمات في عام 2017، ولكن تعاوننا هذه المرة أكثر عمقًا ونضجًا وبيننا تفاهم وكيمياء كبيرة وأعتقد أن هذا يشعر به المشاهد أثناء عرض المشاهد التي تجمعني به".

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صديقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، طارق النهري، منذر رياحنة، يجوري بكر، وعدد من الشباب.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض عبر شبكة قنوات "دي إم سي" حصريًا.

مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة محمد رمضان مسلسل جعفر جعفر العمدة بطولة محمد رمضان هالة صدقي

الأكثر قراءة

هالة صدقى تكشف لـ"الدستور" كواليس تعاونها مع محمد رمضان وسامى في "جعفر العمدة"

روبوتات لقيادة الطائرات.. فورين بوليسي: الذكاء الاصطناعي سيغير طرق الحرب وتسليح الجيوش

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس فى 72 ساعة

"اعتزال عبدالله السعيد" فى جلسة بيراميدز السرية.. "الدستور" يكشف التفاصيل

الري تكشف تفاصيل البرنامج القومي الثالث للصرف

إحالة شخصين للمحاكمة لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان