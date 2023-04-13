إحالة شخصين للمحاكمة لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - هاتف محمول- سيارة " ملك شقيق أحدهما").

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.