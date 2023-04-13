الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 بتصادم مروع فى المنوفية

تصادم
تصادم

استقبل مستشفى تلا المركزي في المنوفية جثمان شخص لقي مصرعه في حادث أصيب فيه أيضًا 3 آخرون وتبين أنهم أشقاء.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية لهم ومعاينة جثة المتوفى من الطب الشرعي.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، العميد مصطفى النشال، بورود بلاغ بحدوث حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين وسيارة نقل على طريق تلا- كفر السكرية، أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

إجراءات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات 3 أشخاص 4 أشخاص اسماء المصابين أسف استقبلت

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