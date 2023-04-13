محافظ دمياط شوارع الشرباصى والتجارى وسوق السمك لمتابعة حركة السلع بالأسواق

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها شوارع الشرباصي والتجاري وسوق السمك لمتابعة حركة السلع بالأسواق، وانتظام الحركة المرورية بالشوارع المحيطة و المؤدية إلى كورنيش النيل، حيث رافقها خلال الجولة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واطلعت المحافظ على خطة إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق خاصة خلال أوقات الذروة للحد من أي تكدسات تعيق الحركة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدة على أهمية التنسيق بين المرور والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لتحقيق ذلك، موجهة الوحدة المحلية بمنع أي صور للتعديات على الطريق العام من إشغالات للمحال أو الباعة الجائلين، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

كما ترأست محافظ دمياط اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات بملفي التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتيرالعام المساعد، و اللواء وائل عبد السميع مساعد مدير أمن دمياط للشئون المالية والإدارية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية، وعدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت "عوض" على مستجدات الأعمال بملف التصالح في مخالفات البناء لاستكمال كافة الإجراءات بملفات التصالح المقدمة واستيفاء جميع الخطوات الخاصة بها، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع نقابة المهندسين لوضع حلول لجميع العقبات التي قد تبطئ نسب التنفيذ.

كما بحثت محافظ دمياط الموقف الخاص بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، حيث وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة و التعامل مع الحالات الموجودة بنطاق كل وحدة وإزالتها بالتنسيق مع مديرية الأمن، مشددة على ضرورة تقديم تقرير دوري بشأن ما تم تنفيذه بهذا الخصوص، وتقديم بيان شامل بخطوط التنظيم وقيود الارتفاع المعتمدة.