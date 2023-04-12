الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني» محاضرة توعوية في ثقافة المنيا

ندوة ثقافة المنيا
ندوة ثقافة المنيا

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة المنيا فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية بقرى محافظة المنيا المختلفة، وذلك في الفترة من 11 إلى 12 أبريل الجارى

تأتي الفعاليات في إطار حرص الهيئة برئاسة المخرج هشام عطوة على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا، وبتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة .

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وشهدت قريه تندة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا تنفيذ البرنامج ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، التي ينفذها فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة  رانيا عليوة، وبإشراف قصر ثقافة ملوى، وبالتعاون مع الشباب والرياضة، وذلك بمركز شباب تنده التابع لإدارة الشباب والرياضة بملوى برئاسة  رجب عبد العظيم

وتضمن برنامج اليوم الثانى محاضرة تثقيفية بعنوان " الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني " حاضر فيها أحمد سيد مهندس زراعي والشاعر سفيان صلاح .

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من ناحية آخري نظم فرع ثقافة المنيا، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، بأقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة  ضياء مكاوى ، حيث قدمت مكتبة قلوصنا الثقافية ورشه فنيه بمناسبةالاحتفال شم النسيم من تدريب مريان ناجي كما نظم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية من وحى رمضان من تدريب الفنانه ماهيتاب نبيل وعروض سينما وافلام منها فيلم انجازات سيناء كما ظم قصر ثقافة أبو قرقاص محاضره عن" البرمجيات ونظم التشغيل " حاضرتها اخلاص طه مدربه الحاسب الالي

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يذكر أن  فرع ثقافة المنيا كان قد نظم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والورش ، خلال شهر رمضان المعظم ، حيث كان قد نظم بالتعاون مع نادي المنيا الرياضي  أمسية رمضانية،  بالمقر الرئيسي للنادي، استهدفت خلالها تقديم فقرات غنائية لاعضاء الجمعية العمومية ، وتضمنت الفعاليات آيات من القران الكريم، و تلاها فقرات متنوعة من الغناء الفردي والجماعي قدمه فريق كورال قصر الثقافة فرع المنيا.

ثقافة المنيا الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني فعاليات البرنامج الثقافي والفني مواجهة التطرف والأحداث الطائفية قرية تندة بملوي الدكتورة رانيا عليوة رئيس ثقافة المنيا

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