ميلان يتقدم على نابولي بهدف بن ناصر في الشوط الأول

تقدم فريق ميلان الإيطالي، على ضيفه ومواطنه نابولي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

وفرض نابولي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما كان الطرف الأفضل على المستوى الهجومي وضغط لاعبوه من البداية لتسجيل هدف التقدم.

وأهدر خفيتشا كفارتسخيليا، فرصة تسجيل هدف التقدم لنابولي في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وسدد أنجويزا، لاعب نابولي، كرة قوية ناحية المرمى في الدقيقة الرابعة وأنقذها الحارس مايجنان.

ولعب دي لورينزو كرة طولية داخل منطقة جزاء ميلان وحولها مهاجم نابولي برأسه وخرجت من الملعب في الدقيقة الخامسة.

وسدد كفارتسخيليا كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة وتصدى لها الدفاع.

واستمرت المحاولات الهجومية في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل هدف التقدم.

وسدد زيلينسكي كرة قوية ناحية مرمى ميلان في الدقيقة 12، وتصدى لها الحارس مايجنان.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في الدقائق التالية من عمر الشوط لمحاولة تسجيل هدف التقدم.

وضغط لاعبو نابولي لتسجيل هدف التقدم وكذلك استمرت المحاولات الهجومية لفريق ميلان من أجل تسجيل الهدف الأول.

وسجل اسماعيل بن ناصر هدف التقدم لميلان في الدقيقة 40 بعدما تسلم تمريرة لياو داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار الحارس.

وحاول لاعبو نابولي تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو نابولي كرتين على المرمى من 8 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل تسديدة من 3 محاولات لميلان وخرجت واحدة من الملعب واعترض دفاع ميلان أخرى.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول بنسبة 50% لكل منهما.