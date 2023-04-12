"بازوكا" يجري حملة تطوير شاملة بقطاع الناشئين بالإسماعيلي

وافق أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شؤون النادي الإسماعيلي على الدراسة التي أعدها سيد عبدالرازق "بازوكا" مدير قطاع الناشئين بالنادي لإجراء تطوير شامل داخل هذا المكان الحيوي لكي يعود لوضعه الطبيعي من جديد يقدم المواهب للفريق الأول لكرة القدم ويقضي علي سياسة جلب اللاعبين المحليين والأجانب من خارج النادي.

وتولى بازوكا مهمة إدارة قطاع الناشئين بالنادى الاسماعيلى مع بداية تعيين اللجنة الحالية برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، بهدف تطوير القطاع ومد الفريق الأول بعناصر جيدة من اللاعبين بدلا من شراء لاعبين من خارج النادى بمبالغ مالية كبيرة .

وقال مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلي إن التغيرات الإدارية والفنية التي يخطط لتنفيذها الهدف منها المصلحة العامة ليس إلا، مضيفًا أن سوء نتائج فرق الإسماعيلي المشاركة بدوري الجمهورية للناشئين بمراحلة السنية المختلفة خير دليل على تدني مستوى الغالبية العظمى من لاعبيها.

أشار بازوكا إلى أن غربلة كل فرق قطاع الناشئين بالإسماعيلي أصبح أمرًا واقعًا والاتجاه قائم لاستبعاد ما لا يقل عن15 لاعبًا تم قيدهم بالمجاملة.

وأوضح أن الخطة الطموحة لتطوير قطاع الناشئين تشمل عقد اختبارات للوجوه الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية عن طريق لجان تضم فنيين تحت إشرافه، مؤكدًا أن الباب مفتوحًا أمام الجميع للعمل بقطاع الناشئين بالنادي وليس قاصرًا على أشخاص بعينهم ولا بد عند اختيار الأجهزة الفنية والمعاونة لها توافر الكفاءة العلمية الممزوجة بالخبرة.

وتابع "بازوكا" أن سبب تدهور الوضع الكروي بالإسماعيلي سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين يعود لعدم انتقاء القيادات الفنية القادرة علي العطاء بلاحدود سواء الوطنيين أو الأجانب، مناشدًا أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الإسماعيلي الوقوف بجوار النادي والبعد عن تصفية أي حسابات؛ حتى تستعيد المنظومة الكروية عافيتها مرة أخرى.