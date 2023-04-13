رئيس الوفد يلتقي قيادات وأعضاء الحزب بالدقهلية على مائدة إفطار

تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بالشكر للنائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، على التجمع الوفدي، قائلًا: "يشرفنا حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والذي يعكس المعني السياسي لتقديره لحزب الوفد تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن لدي محافظة الدقهلية مكانة كبيرة في قلبي لأسباب أسرية، وهذا الاجتماع الكبير يضم كافة أطياف الشعب المصري والمجتمع السياسي في حضور نواب ومسئولين بأحزاب أخرى وهو مايعبر عن عراقة حزب الوفد المصري.

واختتم رئيس الوفد حديثه، بأنه يتوجه بالشكر لجميع الحضور وهذا الجمع الكبير وأتوجه بخالص الشكر إلى لجنة الوفد بالدقهلية.

في السياق نفسه، قال النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ عضو المكتب التنفيذي للوفد، إننا نرحب داخل بيت الأمة بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي شرفنا في هذا التجمع الوفدي الكبير الذي يضم جميع الوفديين وعلى رأسهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وأرحب بأعضاء مجلس النواب والشيوخ من الاحزاب الأخرى، منا نرحب بالمسئولين من محافظة الدقهلية.