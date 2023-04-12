"حبر سري"..عمرو عبدالجليل: "الضاحك الباكي" تعرض للجان إلكترونية معارضة

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إن مسلسل "الضاحك الباكي" تعرض لهجوم كبير، وعاني من التعليقات السلبية والتي بدأت قبل عرضه، منوهاً بأنه لم يشاهد المسلسل وكان مستمر في تصوير المشاهد.

"الضاحك الباكي"

وأكد الفنان عمرو عبد الجليل، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يهتم بالتعليقات السلبية التي كانت ضد المسلسل، كما أنه كان هناك لجان إلكترونية لمهاجمة العمل، مضيفًا: "الهجوم كان قبل ما يتعرض أو حد يشوفه".

حبر سري

وتابع: سعيد بهذه التجربة في مسلسل "الضاحك الباكي"، استمتعت بالمشاركة في هذا العمل الدرامي، موضحًا أنه لا يحب أن يتحدث عن السلبيات أو يظهرها، ولا يتذكر الذكريات السلبية، وهناك الكثير من الأمور التي أثرت على "الضاحك الباكي".

واستطرد: "محمد الغيطي عرض الدور على أكثر من فنان في خلال سنين، الورق والإنتاج أثر على الضاحك الباكي".