10 معلومات عن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الاستعدادت الخاصة بامتحانات الطلاب المصريين في الخارج، والتي سوف تنطلق في مايو المقبل.

وأعلنت الوزارة ضوابط تقييم الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي للطلبة المصريين في الخارج، موضحة أنه سيتم وضع ملفات التقييم الفصلين الدراسيين الأول والثاني على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين في الخارج من يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ملفات التقييم للفصل الدراسي الأول للطلاب الذين تخلفوا عن أدائها فقط، حيث يتم رفع ملف التقييم الفصلين الأول والثاني معًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تحميل ملف التقييم للطالب باللغة التي يؤدى بها الامتحان، ثم طباعته وأداء الأنشطة وإعادة رفعه بعد الانتهاء منه على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين في الخارج، كما يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعان، ولا يتم إرسال إية ملفات تقييم ورقية ويتم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط، ويتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الطلاب، قائلة: الطالب الذي لم يقدم ملف التقييم في المواعيد المقررة لا يتم اعتباره اجتاز العام الدراسي الحالي ويحق له التقدم للعام الدراسي التالي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن 10 معلومات عن امتحانات أبناؤنا في الخارج، كالتالي:

١- كل من قام بتأدية امتحان الترم الأول ليس له تقديم مرة آخرى.

٢- التقديم يكون للطلبة الجدد فقط لا غير.

٣- الامتحانات سوف تبدأ في الساعه 9:00 صباحًا، حسب توقيت كل دولة.

٤- كل امتحان يكون ليه مدة زمنية محددة تبدأ من ساعة الدخول إلى الامتحان، وهي الساعة 9:00 إلى انتهاء المدة المحددة لهذا الامتحان.

٥- امتحانات التخلف عن الدور الأول سوف تبدأ في الساعة 5:00 مساء، كل امتحان له مدة زمنية محددة، يتم احتساب هذه المدة من الساعة 5:00 مساء إلى نهاية المدة المحددة لهذا الامتحان.

٦- جميع الامتحانات سوف يتم عقدها بواسطة الكمبيوتر أو اللاب توب، ولذلك يرجى تحضير جهاز الكمبيوتر واللاب توب، والتأكد من تشغيل الكاميرات والسماعات.

٧- لا يوجد امتحانات من داخل مصر لأبناؤنا في الخارج، مع التحذير من استخدام Vpn.

٨- بالنسبة لملفات الأنشطة الخاصة للصفوف الأولى يتم تحديد موعد إرسالها والتعليمات الخاصة بها.

٩- على الطلبة الجدد تفعيل بريد الطالب والتعليمات موجودة على المنصة.

١٠- بالنسبة للطلبة الذين امتحنوا في الترم الأول يكون نفس البريد ونفس الباسورد الذي تم الامتحان بهم الترم الأول.

١٠- من يوجد لديه مشكلة عليه التواصل فورًا مع إدارة أبناؤنا في الخارج أو الدعم.