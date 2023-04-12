مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. عمرو العمروسى يخطط لاختطاف ريم مصطفى

يستعد الجماهير من متابعي مسلسل سره الباتع مشاهدة الحلقة الـ22، والتي تدور أحداثه حول التلاحم الشعبي في مواجهة العدوان أو الاحتلال.

مسلسل سره الباتع الحلقة 22

ويناقش المخرج خالد يوسف من خلال مسلسل سره الباتع، الطريقة التي يتبعها الشعب في الأزمات، إذ يحاوطون الأسطوره أو رمز المقاومة، يفدونه بأرواحهم وأموالهم، حتى تنجح فكرتهم في المقاومة، ويتصورون أنه هو رمز النضال الوحيد الذي سيخرج من هذه القرية.



كواليس مسلسل سره ا لباتع الحلقة 22

ينتظر المتابعون مشاهدة الحلقة الـ22 من مسلسل سره الباتع، إذ يقرر عمرو العمروسي، والذي يجسد شخصية زعيم العصابة المصرية المتخصصة في تهريب الآثار للخارج، خطف ريم مصطفى حبيبة أحمد فهمي، للضغط عليه لتسليمه خطابات السلطان حامد وكليمونت، المؤرخ الفرنسي، الذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي، وإلا سيهدم المقام وسيقتل حبيبته، إلا أنه يرفض ويقرر إبلاع الشرطة.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.