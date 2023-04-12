الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تركيا تنافس إيطاليا وإنجلترا على استضافة بطولة أمم أوروبا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن أسماء الدول التي طلبت استضافة بطولتي أمم أوروبا 2028، 2032.

وقال يويفا في بيان رسمي: "تقدمت تركيا بملف لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2028، وينافسه الملف المشترك لبريطانيا وجمهورية أيرلندا".

وأضاف: "كما تقدمت تركيا بملف لاستضافة يورو 2032 وينافس الملف الإيطالي على تنظيم البطولة".

ومن المقرر أن يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قراره بشأن الملف الفائز بتنظيم البطولة في شهر أكتوبر من العام الجاري.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى رغبة إيطاليا في التقدم بملف لاستضافة أمم أوروبا 2028، ولكن يبدو أنهم فضلوا العمل على خطة أكثر اتساعًا.

ومن المقرر أن تقام بطولة أمم أوروبا 2024، في ألمانيا بعدما أقيمت بطولة يورو 2020، بالنظام العابر للبلدان، واستضافتها أكثر من دولة، وانتهت بفوز منتخب إيطاليا باللقب على حساب منتخب إنجلترا في المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.

واستضافت إيطاليا بطولة أمم أوروبا مرتين الأولى في عام 1968، والثانية عام 1980، كما استضافت 4 مباريات في أمم أوروبا 2020، بينما نظمت إنجلترا يورو 1996.
 

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