الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نابليون بونابرت يصل شطانوف لقتل حامد.. كواليس الحلقة 22 من مسلسل سره الباتع

سره الباتع
سره الباتع

يترقب المواطنون لعرض الحلقة 22 من مسلسل سره الباتع المقتبسة أحداثه من رواية الكاتب الكبير يوسف إدريس، وقد نفذ التحول الدرامي، والسيناريو والإخراج المخرج خالد يوسف.

مسلسل سره الباتع  الحلقة 22

قدم المخرج خالد يوسف تجربة تاريخية فنية ثقافية عظيمة من خلال مسلسل سره الباتع، بطولة أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وريم مصطفى وحنان مطاوع وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وعايدة رياض وهالة صدقي.

كواليس الحلقة الـ22 من مسلسل سره الباتع 

قرر نابليون بونابرت، والذي يقوم بدور الفنان أيمن شيوي، أن يذهب ومعه الكثير من العتاد إلى قرية شطانوف، لقتل حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، الأمر الذي كاد أن يزلزل قلوب الشباب المنضمين لصفوف المقاومة الشعبية، إلا أن حامد شد أزرهم، وساعدهم على التماسك، وأخبرهم أنه لن يستطيع قتلهم لأن القائد الفرنسي بيلو معهم وما زال على قيد الحياة.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، الذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

اقرأ أيضًا

تعرف على تردد القنوات الناقلة للحلقة الـ20 من مسلسل سره الباتع

سره الباتع مسلسل سره الباتع مسلسل خالد يوسف مواعيد مسلسل سره الباتع مسلسلات رمضان 2023 يوسف إدريس أبطال مسلسل سره الباتع مواعيد عرض مسلسل سرة الباتع الحلقة 22 مسلسل سرة الباتع الحلقة 22 مسلسل سرة الباتع الحلقة الاثنان وعشرون مسلسلات شهر الفرحة الحلقة 22 من مسلسل سرة الباتع

مواد متعلقة

"سره الباتع" الحلقة 21.. "بونابرت" يطلب من "كيلمونت" العودة لفرنسا

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. حامد يهدد الشيخ شهاب لتعاونه مع الفرنسيين

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. عمرو العمروسي يخطط لقتل أحمد فهمي

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. حنان مطاوع تلعب أول دور لها في صفوف المقاومة

ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. أحمد عبدالعزيز يحرق الأراضي الزراعية لخدمة الفرنسيين

تعرف على القنوات الناقلة للحلقة الـ 21 من مسلسل سره الباتع

تعرف على مواعيد عرض الحلقة الـ 21 من مسلسل "سره الباتع"

مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. عايدة رياض تعنف حنان مطاوع لعلاقتها بحامد

الأكثر قراءة

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

مسلسل تحت الوصاية.. مواعيد عرض الحلقة 6 والقنوات الناقلة

بعد مناقشة مسلسل تحت الوصاية للقضية.. ماذا ينص القانون في الولاية التعليمية؟

مسلسل الكبير أوي 7 بعد قليل.. هل ينجح حزلقوم في الحفاظ على المزاريطة؟

مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. عمرو العمروسي يخطط لاختطاف ريم مصطفى

بالزيادة الجديدة.. قبض معاشات شهر مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان