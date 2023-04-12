نابليون بونابرت يصل شطانوف لقتل حامد.. كواليس الحلقة 22 من مسلسل سره الباتع

يترقب المواطنون لعرض الحلقة 22 من مسلسل سره الباتع المقتبسة أحداثه من رواية الكاتب الكبير يوسف إدريس، وقد نفذ التحول الدرامي، والسيناريو والإخراج المخرج خالد يوسف.

مسلسل سره الباتع الحلقة 22

قدم المخرج خالد يوسف تجربة تاريخية فنية ثقافية عظيمة من خلال مسلسل سره الباتع، بطولة أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وريم مصطفى وحنان مطاوع وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وعايدة رياض وهالة صدقي.

كواليس الحلقة الـ22 من مسلسل سره ا لباتع

قرر نابليون بونابرت، والذي يقوم بدور الفنان أيمن شيوي، أن يذهب ومعه الكثير من العتاد إلى قرية شطانوف، لقتل حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، الأمر الذي كاد أن يزلزل قلوب الشباب المنضمين لصفوف المقاومة الشعبية، إلا أن حامد شد أزرهم، وساعدهم على التماسك، وأخبرهم أنه لن يستطيع قتلهم لأن القائد الفرنسي بيلو معهم وما زال على قيد الحياة.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، الذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.